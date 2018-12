Währungskrise: Leichte Entspannung bei türkischer Inflationsrate

Vor allem der Absturz der türkischen Landeswährung Lira – unter anderem durch ein schweres, aber mittlerweile beigelegtes Zerwürfnis mit den USA – hatte die Inflation in der Türkei stark steigen lassen. Die Währungskrise verteuert Einfuhren, auf die das Land stark angewiesen ist. Die Türkei weist ein chronisches Leistungsbilanzdefizit auf, importiert also mehr Waren als ausgeführt werden. Die Lira hat sich in den vergangenen Wochen nach dem schweren Absturz im Spätsommer leicht erholt.