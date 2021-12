Währungskrise: Türkische Lira auf Rekordtief – Deutsche Wirtschaft besorgt

Der Kurssturz der Währung beunruhigt auch die deutsche Wirtschaft. „Weil dadurch Waren aus dem Ausland teurer werden, verringert sich die Nachfrage in der Türkei und deutsche Exporte leiden darunter“, sagte der Präsident des Außenhandelsverbandes BGA, Dirk Jandura, zu Reuters. So seien die Ausfuhren in die Türkei im August um 30 Prozent eingebrochen.