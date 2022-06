Wärmegewinnung E.On und Deutsche Erdwärme wollen bei Geothermie-Nutzung kooperieren

Ziel sei es, regional erzeugte grüne Energie für die Wärmewende bereitzustellen, teilte E.On am Donnerstag in Essen mit. Tiefe Erdwärme könne als erneuerbare und unerschöpfliche Energiequelle vor Ort einen großen Beitrag zur Dekarbonisierung leisten. E.On verwies auf wissenschaftliche Untersuchungen, wonach tiefe Erdwärme in Deutschland mehr als ein Viertel des jährlichen Wärmebedarfes abdecken könnte.