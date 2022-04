Waffenlieferungen: Verwirrung um die militärische Zeitenwende – und um den Marder-Panzer

Rheinmetall hat nach eigenen Angaben 70 Marder eingelagert, die aktuell von der Bundeswehr nicht mehr genutzt werden. Von den auf einem Übungsfeld in Unterlüß in der Lüneburger Heide geparkten Kampfmaschinen könne man 20 Exemplare innerhalb von sechs bis acht Wochen gefechtsbereit machen. Weitere 50 des in den Sechzigern entwickelten Modells könnten bis September bereitstehen, heißt es bei Rheinmetall. Eine zweistellige Zahl an Fahrzeugen steht zwar auch bei der KMW-Tochter Battletank Dismanteling im thüringischen Rockensußra. „Doch die sind in einem Zustand, dass sie nie wieder Asphalt, geschweige denn Gelände unter die Kette bekommen werden“, sagt ein Branchenkenner.