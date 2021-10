Waffenlobby: Hacker greifen nach eigenen Angaben NRA an

Ransomware-Angriffe auf Unternehmen und Organisationen haben in den letzten Jahren zugenommen, aber selten sind die Ziele so politisch sensibel wie die NRA. Der Verband, der enge Verbindungen zur Republikanischen Partei unterhält, hatte in den vergangenen Jahren mit rechtlichen und finanziellen Problemen zu kämpfen. Er ist aber weiterhin eine starke politische Kraft und hat mehr als fünf Millionen Mitglieder.