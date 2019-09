Wahlwerbung: Russische Medienaufsicht rügt Google und Facebook

Die russische Medienaufsicht hat die US-Konzerne Facebook und Google gerügt. Sie hätten am Sonntag bei lokalen Wahlen unter anderem in Moskau entgegen der Verbote politische Werbung zugelassen, teilte die Behörde auf ihrer Web-Seite mit. „Solche Aktionen können als Eingriff in die souveränen Rechte Russlands und Behinderung demokratischer Wahlen in der Russischen Föderation gesehen werden“, hieß es.