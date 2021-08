Walter Strohmaier: Sparkassen-Obmann sieht steigende Zahl der Befürworter für Zentralinstitut

Parallel haben einige der Landesbanken begonnen, mehrfach in der Gruppe angebotene Dienstleistungen bei einzelnen Instituten zusammenzufassen. So wird etwa die Helaba laut einer Absichtserklärung ihr Zins-, Währungs- und Rohstoffmanagement für Sparkassen an die LBBW abgeben und im Gegenzug vom Schwesterinstitut dann Absicherungsgeschäfte in der Exportfinanzierung und den Auslandszahlungsverkehr für Sparkassen übernehmen.