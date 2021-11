Warren Buffett: Berkshire Hathaway verdient weniger als erwartet – Barmittel so hoch wie nie

Aufwendungen in Zusammenhang mit Schäden durch den Hurrikan Ida oder Überschwemmungen in Europa belasteten die Versicherer der Gesellschaft, die bei mehr als 90 Unternehmen engagiert ist. Durch den Verkauf von Aktienpaketen machte Berkshire jedoch auch Kasse, womit die Gesellschaft nun über Barmittel von 142,9 Milliarden Dollar verfügt – so viel wie noch nie.