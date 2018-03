Washington: Hier ist „Mr. Brexit“ noch ein Star

WashingtonNigel Farage hat ein Radiointerview hinter sich und muss erstmal eine rauchen. Auf der Terrasse eines Luxushotels, mit Blick auf den Potomac-Fluss, ist er in seinem Element: Er darf reden, zwischendurch an seiner Zigarette ziehen, und weiterreden. „Die Typen in Brüssel sollen ruhig drohen, sie werden schon sehen, was sie davon haben“, sagt er. Farage meint damit die europäischen Brexit-Verhandler. Streng genommen ist er selbst ein „Typ aus Brüssel“, er sitzt als einfacher Abgeordneter im Europäischen Parlament.