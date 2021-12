Webdienst: Massiver Ausfall bei Amazon Web Services – Auch AP betroffen

Ein massiver Ausfall bei Amazon Web Services hat am Dienstag über Stunden viele Personen, Universitäten und Unternehmen betroffen, die deren Cloud-Dienste nutzen. Auch die Nachrichtenagentur Associated Press war betroffen, was für sie einen Sendeausfall zur Folge hatte. Ein Internet- und Netzwerkexperte sagte, er vermute eher einen technischen Fehler als einen Cyber-Angriff hinter der Störung.