Webportal Ippen-Gruppe übernimmt Buzzfeed Deutschland

Das Webportal Buzzfeed Deutschland geht an die Verlagsgruppe Ippen. „Das Berliner Team von Buzzfeed wechselt zur Ippen Digital Plattform“, teilte Ippen am Montag in München mit. „Buzzfeed wird seine Kernmarken Buzzfeed, Buzzfeed News und Einfach Tasty in Deutschland, Österreich und der Schweiz künftig gemeinsam mit Ippen Digital weiterentwickeln.“