Wechsel im Leitungsgremium der SNB: Vizepräsident der Schweizer Notenbank tritt Ende Juli nächsten Jahres zurück

Im Leitungsgremium der Schweizerischen Nationalbank kommt es 2022 zu einem Wechsel. Vizepräsident Fritz Zurbrügg gehe Ende Juli in den Ruhestand, teilte die Notenbank am Montag mit. Zurbrügg gehört dem dreiköpfigen SNB-Direktorium seit August 2012 an. Seit Juli 2015 leitete der 61-Jährige, der vor kurzem nach einer Herzoperation an seinen Arbeitsplatz zurückgekehrt war, das II. Departement, in dem die Bereiche Finanzstabilität, Bargeld, Finanzen und Risiken angesiedelt sind.