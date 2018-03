Wechsel im Vorstand: Europa-Politiker Balz für Bundesbank-Posten im Gespräch

Balz selbst äußerte sich zurückhaltend. Die Entscheidung liege in der Hand der Länder und des Bundes. Wenn auch sein Name mit in diesem Zusammenhang falle, fühle er sich geehrt. Der 48-jährige Bankkaufmann und Jurist, der seit 2009 im Europa-Parlament sitzt, arbeitete vor seinem Wechsel in die Politik als Abteilungsdirektor bei der Commerzbank in Hannover. Im EU-Parlament ist Balz Koordinator der konservativen EVP-Fraktion im Wirtschafts- und Währungsausschuss. Die Bundesbank äußerte sich nicht zu dem Magazinbericht.