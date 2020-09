Wechselkurs Eurokurs liegt vor EZB-Sitzung über 1,18 Dollar

Der Kurs des Euro hat am Donnerstag wenige Stunden vor der EZB-Sitzung am Nachmittag die Gewinne aus dem späten Mittwochshandel verteidigt und liegt weiter über der Marke von 1,18 Dollar. Die Gemeinschaftswährung kostete im frühen Handel 1,1820 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Mittwochnachmittag.