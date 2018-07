Wegen Brexit: Barclays beginnt offenbar mit Job-Verlagerung nach Frankfurt

Barclays beschäftigte Ende 2017 rund 48.700 Mitarbeiter in Großbritannien. Im ersten Halbjahr 2018 schrumpfte der Jobmarkt in der britischen Finanzindustrie um rund sechs Prozent, während er in Deutschland in ungefähr dieser Höhe zulegte, wie aus Daten der Stellenvermittlungsplattform Joblift hervorging.