Wegen Corona-Pandemie EU-Umfrage: Bürger wünschen sich Innovationsschub für Gesundheit

„Damit sind die Deutschen nicht so fortschrittsskeptisch wie oft unterstellt wird“, hieß es in der am Donnerstag in Gütersloh veröffentlichten repräsentativen Umfrage. Auffällig: Mit der Corona-Krise sei der Wunsch nach zusätzlicher Innovationsförderung im Gesundheitsbereich deutlich gewachsen sowie auch in puncto Bildung. Im Vergleich zum Herbst 2019 gab im Sommer 2020 knapp die Hälfte der Deutschen (49 Prozent) an, dass sie mehr Anstrengungen für Neuerungen in Gesundheit und Pflege befürworten - vor der Pandemie sagten das 32 Prozent der Befragten.