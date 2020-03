Wegen Coronakrise: EZB-Aufseher Enria glaubt, dass Banken bei Dividendenaufschub mitziehen

Der bei der Notenbank angesiedelte Aufseher bat die Banken am Freitag, bis mindestens Oktober keine Dividenden auszuzahlen. Damit soll während der Corona-Pandemie die Verlustabsorptionsfähigkeit der Finanzinstitute gestärkt und die Kreditvergabe an private Haushalte sowie an kleine und große Unternehmen unterstützen werden.