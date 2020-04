Weitere Maßnahmen gegen Krise US-Notenbank lockert Verschuldungsregel für Banken

Als weiteres Ziel der Maßnahme gibt die Notenbank deshalb an, die Kreditvergabe an Haushalte und Unternehmen zu stützen. In der Coronakrise haben sowohl Unternehmen als auch private Haushalte einen hohen Bedarf an kurzfristigen Krediten, etwa um Einnahmeausfälle aufgrund Betriebsschließung oder temporärer Arbeitslosigkeit auszugleichen. Wird diese Kreditnachfrage nicht hinreichend durch die Banken bedient, drohen dauerhafte wirtschaftliche Schäden.