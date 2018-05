Weiteres Boomjahr erwartet: Bauindustrie sieht kein Ende des Aufschwungs

WiesbadenDer Boom am Bau ist auch im Februar weitergegangen. Das Bauhauptgewerbe realisierte in dem Monat ein Umsatzplus von 10,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden auf der Grundlage vorläufiger Zahlen berichtete.