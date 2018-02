Weltgeschichte: Der Tag des Vaterlandsverteidigers in Russland

Dennoch ist der Feiertag eher willkürlich gewählt, denn das eigentliche Gründungsdatum der Roten Armee ist der 28. Januar 1918. Da sich aber ein äußerer Feind besser eignet, um nationalen Stolz zu generieren, erdachte dann in den 30er Jahren Stalin persönlich einen neuen Mythos. Angeblich, so die Version, haben am 23. Februar 1918 erstmals sowjetische Soldaten an der Narwa bei Pskow den Vormarsch der deutschen kaiserlichen Armee gestoppt und so den Fall des revolutionären Petrograds verhindert. „Der Tag der Abwehr der Truppen des deutschen Imperialismus wurde so zum Geburtstag der jungen Roten Armee“, schrieb Stalin.