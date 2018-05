Weltgeschichte: Egon Schiele – Warum es sich lohnt, die private Seite des Skandalmalers zu entdecken

TullnMit leuchtenden Augen sitzt die amerikanische Kunsthistorikerin Alessandra Comini im ersten Stock eines Häuschens an der Donau. Zum Stehen hat die gebürtige Texanerin mittlerweile wegen ihres Alters keine Kraft mehr. Doch ihre Sprachkraft ist der Wissenschaftlerin geblieben. „Ich sah die ersten Bilder von Egon Schiele an der Universität von California in Berkeley. Vom ersten Moment war ich verzaubert“, berichtet Comini in breitem Amerikanisch. Schiele machte zu Beginn des 20. Jahrhunderts von sich reden, weil er den menschlichen Körper vollkommen schonungslos und ohne Tabus darstellte. Damit provoziert er die Menschen bis heute.