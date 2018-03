Weltgeschichte: Ein Düsseldorfer zeigt es den Österreichern

Wien Axel Hütte lässt am Sonntagmorgen auf sich warten. Rund drei Dutzend Besucher warten in der Kunsthalle Krems bei einem Kleinen Braunen und einem süßen Kipferl neugierig auf den Düsseldorfer Fotografen. Der einstige Student des Fotografie-Professors Bernd Becher und seiner Gattin Hilla führt persönlich durch seine erste Werkschau in Österreich mit dem programmatischen Titel „Imperial – Majestic – Magical“.