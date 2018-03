Weltgeschichte: Elternabend in den USA – oder wie überleben meine Kinder einen Amoklauf?

Elternabende in Amerika sind anders als in Deutschland. Wenn ich den Klagen meiner verzweifelten Freunde über die ewigen Diskussionen um Bio-Essen oder Sitzbälle höre, werde ich manchmal neidisch. In den USA steht leider ein ganz anderes Thema auf der Tagesordnung: Wie können wir verhindern, dass unsere Kinder in der Schule von irgendeinem bewaffneten Irren erschossen werden?