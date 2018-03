Weltgeschichte: In immer mehr britischen Restaurants bleibt die Küche kalt

Trotzdem muss keiner (mit ein paar Pfund in der Tasche) Angst haben, dass er in Großbritannien nichts zu essen bekommt: Noch immer ist an fast jeder Ecke in London ein Restaurant oder eine Imbissbude zu finden. Und auch Jamie Oliver hat trotz aller Probleme mit Sicherheit keine Schwierigkeiten, seine siebenköpfige Familie zu ernähren. Schließlich verdient er mit dem Verkauf seiner Bücher und Kochshows noch immer Millionen und ist noch immer allgegenwärtig in den Medien. Vielen Briten täte es ohnehin gut, einmal „Dinner Cancelling“ auszuprobieren. Denn das Volk ist der jüngsten OECD-Statistik zufolge mittlerweile die dickste Nation Europas.