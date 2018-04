Weltgeschichte: Wo die Perücke Pflicht ist

1822 ließ sich Humphrey Ravenscroft die Perücke patentieren, die bis heute als gängiges Modell unter Londons Anwälten gilt. Hergestellt aus hundert Prozent Pferdehaar, gibt es sie in den Farbtönen weiß, dunkelblond oder hellgrau. Was so eine Perücke koste, will der Reporter im Fahrstuhl von einem der Anwälte wissen. „Vielleicht 400 Pfund?“, fragt der Anwalt seine Kollegen. Nicken in der Runde.