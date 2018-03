Weltgeschichten: Das Musical, das die Sixtinische Kapelle entlasten soll

Doch ab dem 15. März gibt es eine Alternative in Rom. Dann ist Premiere für ein Riesenspektakel mit dem Titel „Giudizio universale – Michelangelo and the secrets of the Sistine Chapel“, bewusst auf italienisch und englisch gewählt. Eine Multimedia-Show in einem Theater gleich am Beginn der Via della Conciliazione, kein Kilometer vom Apostolischen Palast entfernt, mit einer Mischung aus Tanz, Pantomime, Musik, Videoprojektionen und Spezialeffekten. Dort tritt Michelangelo auf wie ein Rockstar. Die Musik hat Sting geschrieben, 35.000 Karten sind schon vorbestellt. Mehr ist noch nicht bekannt. Der Organisator Marco Balich, der die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Rio organisiert hat, sagte in einem Interview, wenn es am Broadway „Das Phantom der Oper“ oder in London den „König der Löwen“ gebe, dann brauche auch Rom ein kulturelles Highlight, das aber mehr als ein Musical sei.