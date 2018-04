Weltgrößter Kreditversicherer: Allianz-Tochter Euler Hermes verschwindet von der Börse

Am Freitag werden die restlichen Aktien, die sich nach dem 1,85 Milliarden Euro schweren Übernahmeangebot der Allianz noch im Streubesitz befinden, zwangsweise an den Münchner Versicherer übertragen, wie dieser am Mittwoch mitteilte. Die Allianz hatte ihren Anteil mit der Offerte über 122 Euro je Aktie von 63 auf 94,9 Prozent aufgestockt.