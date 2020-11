Weltgrößter Vermögensverwalter: Blackstone heuert Ex-SAP-Managerin Jennifer Morgan an

Im vergangenen Jahr war sie die erste Frau, die eines der 30 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland leitete, als sie bei SAP zur Co-Chefin befördert wurde.

„Technologie definiert völlig neue Denkweisen über Strategie- und Geschäftsveränderungen“, sagte Morgan, 49, in einem Bloomberg-Interview. „Es ist auch sehr störend, wie wir über traditionelle Talente und Führung denken. Wenn wir 'CEO' sagen oder über den Vertriebsleiter oder den Strategiechef sprechen, haben wir in der Regel bestimmte Profile, auf die wir zurückgreifen, oder eine bestimmte Anzahl von Jahren an benötigter Erfahrung, und das ändert sich.“