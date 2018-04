Welthandel: WTO-Chef Azevêdo warnt vor Abschwung

Danach wuchs der Warenhandel 2017 um 4,7 Prozent. Das war das stärkste Plus seit sechs Jahren, betont die WTO. Im laufenden Jahr 2018, so lautet die Prognose, soll das Plus 4,4 Prozent betragen. Im kommenden Jahr werde es mit plus vier Prozent weiter aufwärts gehen, wenn auch nicht mehr ganz so stark. Allerdings könnten die Prognosen der WTO-Statistiker in sich zusammenbrechen.