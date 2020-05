Weltraum: SpaceX will die bemannte Raumfahrt zurück in die USA bringen

Ziel des Einsatzes, der als finaler Test für Astronautenflüge in dieser Konstellation gilt, ist die Internationale Raumstation ISS. Startplatz ist das Kennedy Space Center in Florida, wo 2011 zum letzten Mal ein Spaceshuttle abhob. Seitdem waren die USA beim Transport von Personen ins All auf Russland angewiesen. Am Mittwoch werden also nach langer Pause wieder Amerikaner auf heimischem Boden eine Raumkapsel besteigen.