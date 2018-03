Weltraumbahnhof Wostotschny: Russlands neues Tor ins All ist startklar

Entsprechend groß ist der Nervenkitzel im Kreml: Präsident Wladimir Putin werde den Raketenstart persönlich verfolgen, teilte sein Pressesekretär Dmitri Peskow am Dienstag mit, wobei er offen ließ, ob Putin dazu extra in den russischen Fernen Osten reist oder per Bildschirm aus dem noch nachtschlafenden Moskau zugeschaltet wird.