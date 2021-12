Weltraumforschung: „James Webb“-Teleskop erfolgreich ins All gestartet

Das „James Webb“-Weltraumteleskop ist nach langer Verzögerung zu seiner Mission ins All gestartet. Das größte und leistungsstärkste Weltraumteleskop, das jemals gebaut wurde, hob am Samstag an einer Ariane-Trägerrakete vom europäischen Weltraum-Bahnhof Kourou in Französisch-Guayana ab. Nach dem reibungslosen Start brandeten im Kontrollzentrum Jubel und Applaus auf. Nach jahrzehntelanger Planung und einigen technischen Problemen soll das Teleskop Einblick in die Zeit kurz nach dem Urknall vor rund 13,8 Milliarden Jahren bieten.