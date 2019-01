 Weltwirtschaftsforum: Altmaier fordert in Davos mehr Zusammenarbeit und offene Märkte

DavosDie Jahreskonferenz des Weltwirtschaftsforums in Davos bietet für Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier die Chance, mit mehr Zusammenarbeit gegen nationalistische Tendenzen vorzugehen. „Wir haben in den letzten beiden Jahren in vielen Bereichen der Welt einen Rückschritt hin zu mehr Protektionismus, mehr Abschottung, weniger offenen Märkten und weniger multilateraler Zusammenarbeit erlebt“, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Davos.