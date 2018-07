Weniger Gewinn: Schweizer Privatbank EFG zieht neue Kundengelder an

ZürichDie Schweizer Privatbank EFG International hat die Abflüsse von Kundengeldern im ersten Halbjahr gestoppt. Das Institut sammelte neue Gelder von netto zwei Milliarden Franken ein, wie EFG am Mittwoch mitteilte. Bei dem aus der Übernahme der Konkurrentin BSI entstandenen Institut hatten Kunden in den vergangenen Jahren angesichts der Negativschlagzeilen um die skandalgeschüttelte neue Tochter Gelder abgezogen. BSI war in den Korruptionsskandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB verstrickt, bei dem Milliardenbeträge verschwunden waren.