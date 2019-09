Werbeindustrie: Wie KI-Fotos den Bilder-Markt umkrempeln

„Tracey“ lief nicht an der Küste Floridas entlang, sondern an einem Mittelmeer-Strand. Und Hipster „Thomas“ bediente seine Gäste nicht in Washington, sondern in Tokio. Und beide Akteure hatten nach Recherchen von CNN keine Ahnung, dass sie in den Wahlkampfspots für Trumps Facebook-Seite ein tragende Rolle spielen sollten.