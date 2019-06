Werkzeughändler: Würth-Mitarbeiter kommen Betriebsratswahl näher

KünzelsauDie Mitarbeiter des Werkzeughändlers Würth sind ihren ersten Betriebsratswahlen einen großen Schritt näher gekommen. Am Montag wurden bei einer Betriebsversammlung drei Mitarbeiter in den Wahlvorstand gewählt, wie ein Firmensprecher bestätigte. Dieser hat die Aufgabe, in den kommenden Wochen die Betriebsratswahl vorzubereiten.