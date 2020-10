Wertpapierabwickler: EU sucht nach Alternative für britische Clearing-Häuser

Die Europäische Union arbeitet an einem „Plan B“ für britische Wertpapierabwickler nach dem Brexit. Sollte es während der 18-monatigen Übergangsfrist ab Januar 2021 Probleme geben, müsse eine Übertragung der Clearing-Aufgaben an Institute innerhalb der EU möglich sein, erklärte die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) am Mittwoch.