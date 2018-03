Westfalen: Sparkassen treiben Fusion unter Versicherern voran

Wegen der in der Vergangenheit gescheiterten Fusionsanläufe wollte sich Buchholz nicht auf einen Zeitplan festlegen. „Es gab schon so viele Versuche, dass man das zarte Pflänzchen jetzt nicht unter einem Zeitdruck kaputthauen sollte“, sagte sie. Gleichzeitig signalisierte sie aber, „dass sich in diesem Jahr an dieser Stelle etwas tun wird“.