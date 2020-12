WestLB-Nachfolger: Portigon kommt Cum-Ex-Skandal teuer zu stehen

Das WestLB-Nachfolgeinstitut Portigon erwartet wegen umstrittener Cum-Ex-Geschäfte für 2020 einen Verlust in der Größenordnung von rund 600 Millionen Euro. Damit werde mehr als die Hälfte des Grundkapitals aufgezehrt, teilte Portigon am Montagabend in einer Pflichtmitteilung mit.