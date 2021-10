Whistleblower: Ex-Deutsche-Bank-Whistleblower bekommt wohl Rekordbelohnung

Die US-Aufsichtsbehörde CFTC zahlt Insidern zufolge einem Ex-Mitarbeiter der Deutschen Bank eine Rekordbelohnung von fast 200 Millionen Dollar für die Aufdeckung eines Skandals um manipulierte Zinssätze. Die U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), die für die Kontrolle der Derivatemärkte zuständig ist, kündigte die Belohnung in einer Mitteilung an, nannte aber keine näheren Details. Im vergangenen Jahrzehnt hatten Behörden weltweit Strafen in Milliardenhöhe gegen Banken und Händler verhängt sowie Strafverfahren angestrengt, nachdem langjährige Manipulationen wichtiger Referenzzinssätze wie des Libor-Satzes bekannt wurden.