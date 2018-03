Widerrufsrecht: Autobanken müssen wegen Diesel-Fahrzeugen Rechtsrisiken fürchten

Die finanziellen Vorkehrungen gehen bei VW auch über die in der jüngsten Pressekonferenz genannte Risikovorsorge hinaus. VW Financial Services hat nämlich nicht nur für die sinkenden Restwerte von Diesel-Autos 50 Millionen Euro zurückgestellt. Ein Sprecher weist darauf hin, dass im Unternehmen 2017 wegen „allgemeiner Rechtsrisiken“ 371 Millionen Euro zurückgestellt wurden. „Darin enthalten sind auch Rückstellungen zum Komplex Widerruf“, so der Sprecher, ohne den genauen Anteil dafür zu beziffern. Ob die benötigt werden, ist nicht abzuschätzen. Denn die Klärung der umstrittenen Fragen dürfte noch Jahre in Anspruch nehmen.