Wiener Bank : Erholung in Osteuropa beschert Erste Group Rekordgewinn

.Ein kräftiges Wirtschaftswachstum in Osteuropa hat dem Wiener Geldhaus Erste Group im vergangenen Jahr zu einem Rekordgewinn verholfen. Dadurch habe sich auch die Risikolage verbessert und der Anteil der faulen Kredite sei auf den tiefsten Stand seit der Finanzkrise geschrumpft, teilte die Bank, die zu den größten Darlehensgebern in Osteuropa zählt, am Mittwoch mit. Zugleich habe sie mehr Kredite ausgereicht und gleichzeitig mehr Einlagen erworben. Da Bankchef Andreas Treichl für das laufende Jahr einen ähnlich positiven Trend sieht, sollen die Aktionäre von dem Ergebnis profitieren. Die Dividende wird um ein Fünftel auf 1,20 Euro je Aktie erhöht. Die Anleger reagierten erfreut: Die Anteilsscheine legten drei Prozent zu und waren größter Gewinner im Wiener Leitindex