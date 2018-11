Wiener Bank: Erste Group steigert Gewinn – höhere Dividende in Aussicht

Einhergehend mit dem kräftigen Wirtschaftswachstum in den Kernmärkten in Osteuropa habe sich einerseits die Nachfrage nach Krediten erhöht und andererseits die Kreditqualität verbessert. Der Anteil der faulen Kredite in der Region sei weiter gesunken und die Risikokosten anhaltend niedrig, erklärte die Bank, die zu den größten Kreditgebern in Osteuropa gehört.