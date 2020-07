Wiener Bawag-Bank : Halbierter Gewinn bei höheren Risikovorsorgen

Österreichs viertgrößtem Geldhaus Bawag hat im zweiten Quartal die Coronakrise zu schaffen gemacht. Bei höheren Risikovorsorgen halbierte sich der Gewinn unter dem Strich auf 61,2 Millionen Euro nach 121,7 Millionen Euro im Vorjahresquartal, teilte das Institut am Dienstag mit. An ihren Zielen hält die Bank fest, und auch an der geplanten Dividendenzahlung für 2019 werde nicht gerüttelt. Die Hauptversammlung wurde auf den 30. Oktober verlegt.