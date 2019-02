 Wiener Geldhaus: Erste Group will 2019 operativ zulegen

WienDie Erste Group blickt dank einer weiterhin positiven konjunkturellen Entwicklung in ihren Kernmärkten in Osteuropa zuversichtlich auf das laufende Geschäftsjahr. Zinsüberschuss und Provisionsüberschuss sollen weiter zulegen, sodass insgesamt mit einem Anstieg im Betriebsergebnis gerechnet werde, teilte die größte Bank Österreichs am Donnerstag mit.