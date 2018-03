Wiener Ölkonzern: OMV plant Wachstums- und Gewinnsprung bis 2025

WienDer Wiener Öl- und Gaskonzern OMV will in den kommenden acht Jahren seine Produktion kräftig ankurbeln und dabei seinen Gewinn steigern. Das um Lagereffekte bereinigte operative Ergebnis (CCS Ebit) soll bis 2025 um 70 Prozent auf über fünf Milliarden Euro steigen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Den Aktionären stellte die OMV dazu eine zumindest gleichbleibende bis steigenden Gewinnausschüttung in Aussicht. Die Tagesproduktion soll bis 2025 im Schnitt auf 600.000 Barrel erhöht werden. 2017 lag sie bei 377.000 Barrel.