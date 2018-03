Wiener Versicherer: Uniqa steigert Gewinn und erhöht Dividende

Wien

Der Wiener Versicherer Uniqa hat im vergangenen Geschäftsjahr bei einem Wachstum in allen Versicherungssparten den Gewinn gesteigert. Das Ergebnis vor Steuern habe sich um 7,4 Prozent auf 242,2 Millionen Euro erhöht, teilte der in 18 Ländern in Zentral- und Osteuropa tätige Konzern am Mittwoch mit. Für 2017 solle die Aktionäre eine höhere Dividende von 51 nach zuvor 49 Cent je Aktie erhalten.