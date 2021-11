Wiesbadener Geldhaus: Finanzinvestoren wollen Aareal Bank übernehmen – Aktie legt vorbörslich zu

Die Finanzinvestoren Centerbridge und Advent wollen die Aareal Bank übernehmen. Sie stellten 29 Euro je Aareal-Aktie in bar in Aussicht, wie der Wiesbadener Immobilienfinanzierer am Dienstag mitteilte. Die Aareal Bank würde damit an der Börse mit rund 1,74 Milliarden Euro bewertet.