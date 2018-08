Winanlagenhersteller: Altmaier sagt Enercon-Beschäftigten Unterstützung zu

Altmaier sagte am Rande seiner „Netzausbaureise“ in Emden: „Wir haben den Wunsch, dass alle Beteiligten an einen Tisch kommen.“ Er wolle aber keine öffentlichen Schuldzuweisungen betreiben. Es müssten sozialverträgliche Lösungen gefunden werden. Die Unternehmen der Branche müssten sich aber auch so aufstellen, dass sie ihrerseits auf den Weltmärkten stärker als bisher Geschäftschancen suchten und dafür sorgten, dass es eine Perspektive für die Beschäftigten gebe.