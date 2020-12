Windanlagen-Hersteller Nordex nimmt mit Kapitalerhöhung 200 Millionen Euro ein

Die Nordex-Aktie hat seit dem Corona-Crash im Frühjahr einen Lauf. Zuletzt gab vor allem der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl noch einmal Schub, weil die Anleger ein günstigeres Umfeld für erneuerbare Energien in den Vereinigten Staaten erwarten. Derzeit hat das Papier im laufenden Jahr auch nach dem scharfen Kursrückgang am Mittwoch noch immer ein Plus von rund der Hälfte aufzuweisen.